9 ноября, 11:19

Песков: «Буревестник» и «Посейдон» создали одарённые люди

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для разработки прорывных технологий, таких как «Буревестник» и «Посейдон», необходимы большие коллективы целеустремленных и талантливых специалистов. Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Конечно же, требуются большие коллективы целеустремленных, талантливых, одарённых людей, которые способны создавать такие технологии прорывные [как «Буревестник» и «Посейдон»]», — сказал представитель Кремля.

Песков также назвал «Буревестник» и «Посейдон» уникальными прорывными технологиями.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что специалисты, работавшие над «Буревестником» и «Посейдоном», использовали исключительно отечественные компоненты и технологии. По его словам, была создана «настоящая сокровищница» новых материалов, технологий, программных и цифровых решений, а также элементов компонентной базы. Глава государства отметил, что создание крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» имеет стратегическое значение для России в текущем столетии.

Милена Скрипальщикова
