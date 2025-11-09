Песков: «Буревестник» и «Посейдон» создали одарённые люди

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для разработки прорывных технологий, таких как «Буревестник» и «Посейдон», необходимы большие коллективы целеустремленных и талантливых специалистов. Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Конечно же, требуются большие коллективы целеустремленных, талантливых, одарённых людей, которые способны создавать такие технологии прорывные [как «Буревестник» и «Посейдон»]», — сказал представитель Кремля.