В Кремле назвали «Буревестник» и «Посейдон» уникальными прорывными технологиями
Обложка © Midjourney / Life.ru
Ни одна другая страна не обладает такими инновационными технологиями, как «Буревестник» и «Посейдон». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Это действительно мировые прорывные технологии, которых нет ни у одной страны», — подчеркнул Песков.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, после чего Запад впал в истерику. Глава государства отметил, что создание «Буревестника» и «Посейдона» имеет историческое значение. Он также подчеркнул, что по скорости «Посейдон» превосходит все существующие надводные корабли.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.