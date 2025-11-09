Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 11:15

В Кремле назвали «Буревестник» и «Посейдон» уникальными прорывными технологиями

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Ни одна другая страна не обладает такими инновационными технологиями, как «Буревестник» и «Посейдон». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Это действительно мировые прорывные технологии, которых нет ни у одной страны», — подчеркнул Песков.

В Кремле заявили, что Россия всё ещё привержена запрету на ядерные испытания
В Кремле заявили, что Россия всё ещё привержена запрету на ядерные испытания

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, после чего Запад впал в истерику. Глава государства отметил, что создание «Буревестника» и «Посейдона» имеет историческое значение. Он также подчеркнул, что по скорости «Посейдон» превосходит все существующие надводные корабли.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar