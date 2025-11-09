Врач объяснила, почему замороженное пюре — плохой лайфхак для прорезывания зубов

Популярный в соцсетях лайфхак — давать ребёнку при прорезывании зубов замороженное пюре — действительно помогает, но может быть опасен, предупредила врач-педиатр Дарья Копьева в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ.

«Локальное охлаждение действительно снимает боль и отёк, но ребёнок может подавиться кусочком такого «мороженого», — рассказала специалист.

По словам педиатра, безопаснее использовать тот же принцип, но помещать пюре в специальную сеточку или ниблер. Это позволит охладить дёсны, исключив риск, что малыш откусит большой кусок. Если применять метод под контролем взрослых и в безопасной форме, он может стать одним из способов облегчить состояние ребёнка при прорезывании зубов.

А ранее россиянам дали пять советов, чтобы вырастить эмоционально здорового ребёнка. По словам психолога, родителей следует не забывать хвалить малыша, обнимать, уделять ему внимание и откровенно разговаривать абсолютно на разные темы.