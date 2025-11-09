Гастроэнтеролог объяснила, кому нельзя пропускать завтрак

Поздний завтрак является приемлемой практикой для тех, кто не испытывает по утрам чувства голода, если это соответствует естественному ритму дня и не компенсируется обильным ужином. Такое мнение высказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с РИАМО.

«Если аппетита утром нет, заставлять себя есть не нужно: уровень гормона голода грелина у всех повышается по-разному, и организм, скорее всего, сам подаст сигнал, когда будет готов к приёму пищи. Для большинства здоровых людей поздний завтрак допустим, если он вписывается в естественный ритм дня и не ведёт к перееданию вечером», — рассказала Кашух.

Специалист уточнила, что строгий график питания необходимо соблюдать людям с хроническими болезнями желудка и склонностью к падению уровня глюкозы в крови.

При отсутствии аппетита с утра врач рекомендует ограничиться легким перекусом, например, йогуртом, бананом или цельнозерновым тостом. Такой подход даст энергию для начала дня, а полноценно поесть можно будет спустя несколько часов, когда появится голод. Эксперт предупредила, что заменять завтрак исключительно кофе или сладкими напитками опасно, поскольку это провоцирует резкий выброс кислоты и сахара, что чревато изжогой, раздражительностью и приступами острого голода.

