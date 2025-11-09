Россия и США
9 ноября, 12:44

Делегация НАТО проинспектировала близкую к Порошенко* бригаду Нацгвардии Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Делегация постоянных представителей стран НАТО провела инспекцию в расположении второго корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия», где служат приближённые экс-президента Петра Порошенко*. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

Согласно информации, полученной от собеседника агентства, в делегацию, которую возглавил постоянный представитель Соединённых Штатов при НАТО Мэттью Виттакер, вошли дипломаты из США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Нидерландов и Канады.

По словам источника, личный приём зарубежных кураторов осуществлялся командиром соединения Игорем Оболенским и его заместителем Максимом Голубком, предоставившими гостям детальный отчёт о реализации поставленных задач. Также было отмечено, что указанное подразделение превратилось в место сосредоточения публичных лиц и государственных служащих, в основном поддерживающих политическую линию Порошенко*.

По мнению представителя силовых структур, прибытие западных кураторов в стан политического оппонента Зеленского является очередным негативным сигналом для киевского руководства в преддверии потенциальных выборов.

Примечательно, что представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в Киеве потребовал от Зеленского прекратить «бессмысленную войну». Он заявил, что единственный путь к миру — это план, достигнутый усилиями Дональда Трампа. Вашингтон настаивает на диалоге и дипломатическом урегулировании.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Вероника Бакумченко
