Опыт применения российской техники в ходе специальной военной операции изучается западными странами и является важной составляющей авторитета страны на мировой арене. Об этом в интервью для программы «Военная приёмка», посвящённом 25-летию АО «Рособоронэкспорт» сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«И как сейчас, во время специальной военной операции, наш опыт изучается буквально под микроскопом, в том числе и западными странами. Это важная составляющая веса государства на мировой арене и его авторитета и репутации», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил о прошлых операциях российских подразделений в Сирийской Арабской Республике, где техника РФ показала высокую эффективность на поле боя против запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*. По его словам, продукция АО «Рособоронэкспорт», поставляемая союзникам и стратегическим партнёрам России, доказала своё преимущество в боевых условиях и остаётся конкурентоспособной на международном рынке вооружений.

Ранее сообщалось, что российские войска начали применять новую тактику воздушных ударов с использованием дронов-маток, позволяющую поражать цели Вооружённых сил Украины на расстоянии до 30 километров от линии фронта. Дрон-матка также выполняет функцию ретрансляционной антенны, поддерживая связь между беспилотниками и операторами.

