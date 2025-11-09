Российский бизнесмен обманул инвесторов на 60 млн рублей и сбежал в Европу

Российский бизнесмен обманул около ста инвесторов, присвоив 60 миллионов рублей, и скрылся за рубежом. Ранее он убеждал своих партнёров в высокой ликвидности предлагаемого им бизнеса. Об этом сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, Сергей предлагал инвестировать в поставки товаров из Китая с прибылью 10% в месяц. Договоры займа он оформлял на имя своей матери Инны. До мая выплаты шли исправно, однако затем мужчина перестал возвращать деньги и кормил инвесторов обещаниями «крупной сделки на 6 миллионов».

Предприниматель, сбежавший из России после обманной схемы. Фото © Telegram / Baza

Когда клиенты начали требовать выплаты и обращаться в полицию, предприниматель внезапно улетел в Европу. По информации источников, он оказался гражданином Румынии. В общем чате с инвесторами Сергей заявил, что им лучше «действовать мирно, иначе денег не увидят», после чего перестал выходить на связь.

Пострадавшими признали почти сотню человек. Часть из них уже обратилась в суд и полицию. По словам инвесторов, ранее мужчина также обманывал людей, предлагая открыть бизнес на маркетплейсах «под ключ», но не выполнял условия сделок.

