Владимирскому пенсионеру светит до 15 лет тюрьмы за справление нужды в кустах

Во Владимирской области 65-летний мужчина может получить до 15 лет лишения свободы после того, как соседские девочки заявили о его неподобающем поведении и домогательствах во дворе многоэтажки. Об этом сообщил Mash.

Пенсионеру из Владимирской области грозит тюрьма после справления нужды в кустах. Видео © Telegram / Mash

По данным Telegram-канала, Валерий выпил пиво в своем самодельном бунгало на заднем дворе и воспользовался кустами, чтобы справить нужду, а затем лег спать. На утро его вызвали на допрос в полицию. Две девочки, 9 и 10 лет, рассказали родителям, что мужчина якобы демонстрировал им свои половые органы и прикасался к себе. Однако пенсионер настаивает на том, что не видел детей.

Супруга Валерия считает, что девочки из неблагополучной семьи намеренно оклеветали мужа, возможно, с целью шантажа. Видео с камер наблюдения показывает, что мужчина спокойно шёл мимо магазина, а девочки ехали за ним на велосипедах. Жена убеждена, что это было намеренное преследование.

