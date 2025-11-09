Россия и США
9 ноября, 12:47

Эко-тренды всё? Россиянки скупили более 130 тысяч натуральных шуб с начала года

Россиянки массово скупают натуральные меховые шубы, забыв про эко-альтернативы

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Россиянки вновь проявляют повышенный интерес к натуральным шубам, активно приобретая изделия из меха. По данным «Честного знака», с которыми ознакомился SHOT, с начала года было продано свыше 133 тысяч таких изделий.

Статистика демонстрирует, что наибольшей популярностью продолжает пользоваться овчина, следом за которой расположились изделия из норки, кролика, песца, лисы и нутрии. Примечательно, что в течение последних нескольких лет в потребительских предпочтениях доминировала противоположная тенденция — активный спрос на экошубы. Эксперты связывают произошедшие изменения в шубных предпочтениях с переориентацией покупателей на классические модели, а также с возросшим стремлением к эксклюзивности и аутентичности.

Покупательницы отмечают, что натуральный мех ценится за свою долговечность и высокое качество. Важным фактором также является прогресс в технологиях обработки меха, которые стали более экологичными, что способствует снижению критики со стороны защитников животных.

Стилист объяснил, как носить меховую кубанку, чтобы не выглядеть «бабусей»
Вслед за сообщениями о повышенном интересе на меховые шубы, россиянки начали активно скупать шапки, ставшие популярными благодаря образу Нади из «Иронии судьбы». Продавцы подтверждают этот тренд и сообщают, что цена на оригинальные меховые кубанки стартует от шести тысяч рублей.

