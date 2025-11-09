Назван способ преодоления страха у школьной доски

Почти 90% взрослых людей сталкиваются со страхом перед необходимостью выступать публично, причём для подростков эта проблема стоит ещё острее из-за регулярных ответов у школьной доски. Эффективными методиками, позволяющими взять под контроль эту тревогу, в беседе с РИА «ФедералПресс» поделился психолог и бизнес-тренер Сергей Глушков.

Эксперт пояснил, что страх публичности является древним инстинктом, но его можно обмануть с помощью простых техник. Для переключения мозга с паники на логику в стрессовой ситуации он советует использовать «правило трех секунд», делая осознанные вдохи и выдохи. Сфокусироваться на задаче, а не на реакции одноклассников, помогает мысль о том, что все внимание направлено на написанное на доске, а не на трясущиеся руки. Также психолог рекомендует создать тактильный якорь, например, незаметно сжимая кулак в кармане в спокойном состоянии, чтобы со временем мозг начал связывать этот жест с уверенностью.

«Самые популярные блогеры — не те, кто говорит и держится идеально, а те, с кем зрителю интересно», — отметил Глушков.

Особую трудность, по словам специалиста, представляет выступление перед экзаменационной комиссией. Чтобы снизить напряжение, он советует воспринимать её членов не как врагов, а таких же людей, и выбрать для визуального контакта самого доброжелательного из них, что превратит ситуацию в более обычный разговор. На случай, если мысль сбилась, полезно заранее выучить фразы, которые дают время на размышление и создают впечатление владения темой, вместо того чтобы заполнять паузу бессмысленными звуками. Главный секрет, по мнению психолога, заключается в том, что энергия страха может сделать речь живой, а начать путь к уверенности лучше с малых шагов.

Ранее диетолог рассказала, что снижение у школьников успеваемости зачастую связано не с ленью. По её словам, нехватка витаминов в организме ребёнка может выражаться в усталости и апатии, которые не идут на пользу учёбе.