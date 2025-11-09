Россия и США
9 ноября, 12:58

МВД Краснодара проверяет информацию о женщине, выбросившей в мусорку российские флаги

В Краснодаре на улице Ратной славы женщина сорвала гирлянду из российских флагов и выбросила её в мусорку. По факту инцидента полиция начала проверку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В Краснодаре женщина сорвала гирлянду из российских флагов и выбросила. Видео © Telegram / Краснодар | Телетайп

«По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, а действиям гражданки дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Информация о случившемся появилась в местных пабликах вчера вечером, 8 ноября, где опубликовано видео с женщиной, срывающей флаговую гирлянду на улице Ратной славы. По этому факту сотрудники полиции инициировали проверку.

Ранее сообщалось, что в посёлке Никологоры Вязниковского района Владимирской области вандалы осквернили могилы участников специальной военной операции на местном кладбище. Злоумышленники вырвали кресты из земли, раскидали венки и повредили лампады.

Обложка © Telegram / Краснодар | Телетайп

