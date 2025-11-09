Силовики сорвали костюмированную вечеринку в Томске, посвящённую теме цирка
Правоохранительные органы прервали проведение ежегодной костюмированной вечеринки «Шабаш 2025» в Томске. Информация об инциденте была опубликована в Telegram-канале «Осторожно, новости».
Силовики ворвались на вечеринку в Томске. Фото © Telegram / Осторожно, новости
Согласно сообщению журналистов, сотрудники полиции и подразделения ОМОН прибыли в Дом культуры «Милана», где в этот момент проходило известное в городе тематическое мероприятие. В текущем году организаторы выбрали цирковую стилистику — гости были одеты в костюмы клоунов, а в программе участвовали профессиональные артистки-акробаты.
В этом году темой тусовки стал «цирк». Видео © Telegram / Осторожно, новости
Через некоторое время после начала вечеринки в помещение проникли силовики, которые в течение двух с половиной часов проводили тотальный обыск всех присутствующих. Только после завершения проверки участникам мероприятия разрешили покинуть здание.
В ходе операции несколько человек были задержаны и доставлены в автозаке в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала пятерых человек на закрытой вечеринке в ресторане Петроградского района. По данным правоохранительных органов, гости употребляли и распространяли наркотики. Оперативники пресекли попытку пожилой пары (мужчина 59 лет, женщина 60 лет) избавиться от двух пакетов с кокаином.
