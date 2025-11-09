Украинский таролог Юлия Левченко в ходе сеанса гадания заявила о вероятной утрате Украиной Харьковской, Николаевской и Одесской областей, которые могут отойти России. Политолог Юрий Кот в беседе с «Царьградом» предположил, что подобные заявления являются частью продуманной стратегии. Он заявил, что все эти знахари и тарологи в большинстве своём аферисты, выполняющие заказ властей по формированию нужных нарративов. Эксперт отметил, что специалист такого уровня наверняка сотрудничает с СБУ, и не удивится, если вскоре эта женщина под давлением спецслужб отречётся от своих слов.

«Не удивлюсь, если вскоре в эфире там кто-нибудь с украинского телемарафона будет рассказывать рецепт, как приготовить каравай, чтобы встречать русских», — добавил Кот.

По мнению политолога, появление таких прогнозов свидетельствует о глубоких процессах, происходящих в украинском обществе, и является элементом подготовки населения к определённым политическим реалиям. Кот констатировал, что Украина уже давно пребывает в состоянии безбожия и язычества, что и создаёт почву для подобных скандалов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Путин подтвердил готовность работать над урегулированием украинского конфликта на основе американской концепции. Россия готова к практическому выполнению предложений США, доставленных Стивеном Уиткоффом, после их тщательного изучения, но при неукоснительном соблюдении ключевых принципов своей позиции.