Причиной смерти художника Эрика Булатова стала эмфизема лёгких

Советский и российский художник, почётный член Российской академии художеств Эрик Булатов скончался в Париже на 93-м году жизни. Как рассказала подруга семьи Татьяна, в последние дни он находился в больнице, где врачи боролись с последствиями тяжёлой эмфиземы лёгких.

«Эрик Владимирович три последних дня пролежал в одной из больниц Парижа. В этой больнице он умер. Последний год Эрик очень сильно болел: была эмфизема лёгких, от которой он и ушел из жизни», — цитирует Татьяну ТАСС.

Прощание с художником состоится во французской столице, где он провёл свои последние дни. При этом, как подчёркивает собеседница агентства, Булатов ещё при жизни выражал твёрдое желание быть похороненным на родине. Он неоднократно говорил, что Россия для него остаётся главным местом — не только источником вдохновения, но и духовным домом, с которым он всегда сохранял внутреннюю связь.

