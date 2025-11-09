Лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с призывом к европейским странам восстановить конструктивные отношения с Россией и прекратить поставки вооружений Украине. Соответствующее заявление политик разместил на платформе X.

«Давайте прекратим эту безрассудную гонку с деньгами и оружием для Украины и немедленно возобновим конструктивный и спокойный диалог между Францией и Россией как можно быстрее!» — написал Филиппо.

Не так давно французский политик уже выступал с критикой финансовой поддержки Киева, утверждая, что Париж осуществляет такие выплаты в ущерб национальным интересам. По его словам, Франция продолжает финансировать Украину, одновременно испытывая недостаток средств на закупку лекарственных препаратов и продуктов первой необходимости для собственных граждан.

Ранее финский политик Армандо Мема из партии «Альянс свободы» также призвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте прекратить поставки оружия Украине. По мнению Мемы, это необходимо для снижения риска ядерного конфликта.