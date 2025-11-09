Россия и США
9 ноября, 14:49

Азаров заявил, что Зеленский ведёт к «уничтожению страны и народа»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Уничтожение Украины и её народа грозит стране при дальнейшем правлении главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил в своём Telegram-канале бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Мне безразлична его лично судьба, но если он останется у власти, это будет означать продолжение разрушения Украины и уничтожение её народа. Если эта простая истина не доходит до людей, пусть избирают кого хотят, даже Зеленского», — написал он.

Украинцы неизбежно столкнутся с последствиями тех же проблем, с которыми страна сталкивается последние 6,5 лет, если Зеленский сохранит свою власть. Он выразил мнение, что экс-комик продолжает разрушительные процессы в стране, а жители будут вынуждены испытать на себе результаты его политики.

Ранее сообщалось, что Зеленский допустил возможность проведения выборов в стране при условии полного прекращения боевых действий. Он отметил, что при прекращении огня ситуация в сфере безопасности может позволить организовать выборы. Зеленский также добавил, что в случае завершения конфликта с Россией он готов не участвовать в выборах.

