Прощание с великим советским художником Эриком Булатовым пройдёт в Париже

В Париже состоится прощание с советским и российским художником, почётным членом Российской академии художеств Эриком Булатовым, а похоронят его в Москве. Об этом ТАСС сообщила подруга семьи Татьяна.

«Эрик всегда говорил, что он должен быть похоронен только в России. Россия для него всегда была, есть и будет», — сказала она.

Точные места прощания и похорон пока не определены. Татьяна также рассказала о последней книге, посвящённой Булатову — «Эрик Булатов рассказывает», вышедшей в мае этого года. По её словам, художник сам оформил обложку, а книга получила положительные отзывы друзей и знакомых, включая актёра Владимира Машкова.

Напомним, что сегодня, 9 ноября, ушёл из жизни выдающийся художник-концептуалист Эрик Булатов в возрасте 92 лет. Причина смерти остаётся неизвестной, а время и место церемонии прощания будут объявлены дополнительно. Булатов оставил заметный след в современном российском искусстве, будучи одним из пионеров обновления живописи во второй половине XX века.