Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о беспрецедентных угрозах для немецкой демократии и свободы. С таким утверждением он выступил в ходе памятного мероприятия в дату падения Берлинской стены.

По оценке Штайнмайера, основные ценности Германии не сталкивались со столь серьёзными вызовами со времени объединения страны. Он указал на опасность, исходящую от правоэкстремистских сил, подрывающих демократические устои при потакании общества. Политик констатировал, что популисты систематически дискредитируют государственные институты и используют социальные тревоги, а открытая поддержка радикализма перестала быть табу.

Президент призвал к активной защите демократии, подчеркнув, что её будущее теперь решается в цифровом пространстве. Касаясь возможного запрета партий, он признал это крайней, но легитимной мерой при антиконституционной деятельности.

В контексте годовщины падения Берлинской стены Штайнмайер также указал на нарастающее отчуждение между западными и восточными немцами и размывание памяти о мирной революции.

Ранее в Берлине произошёл острый публичный конфликт между Франком-Вальтером Штайнмайером и писателем Марко Мартином. После критики своей прошлой пророссийской позиции президент ФРГ, по словам очевидцев, с трудом сдерживал гнев, а затем и вовсе потерял самообладание. Он напрямую спросил у критика, доставляет ли тому радость публичная дискредитация политиков.