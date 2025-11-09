Эксперимент не удался: Петербурженка засунула в себя огурец назло мужу и уехала на скорой

В Петербурге 54-летняя местная жительница едва не погибла, пытаясь воплотить в жизнь месть для мужа, узнав о его измене. Об этом инциденте сообщает Mash.

Как пишет телеграм-канал, женщина не решилась на ответную измену. Вместо этого она решила развлечься с огурцом. Но эксперимент пошёл не по плану: овощ застрял, и она оказалась в затруднительном положении, пытаясь справиться с этим самостоятельно на протяжении трёх дней. Ситуация обострилась, когда поднялась температура и появилась сыпь, вынудив её вызвать бригаду скорой помощи.

Ранее похожий курьёз произошёл с 21-летней жительницей Уфы, которая была госпитализирована после интимного эксперимента с огурцом. Девушка поступила в медучреждение в состоянии алкогольного опьянения с инородным телом в прямой кишке, которое партнёр не смог извлечь самостоятельно.