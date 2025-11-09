Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

9 ноября, 16:06

Германия продаст танки Leopard, от которых отказалась Украина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Германия может продать Бразилии танки Leopard 2A6 и БМП Marder 1A5, от которых ранее отказалась Украина. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Речь идёт о значительной поставке, включающей 65 танков и 78 боевых машин пехоты. Эта техника была предварительно отремонтирована и модернизирована на предприятиях немецкого концерна KNDS. При этом официальных заявлений со стороны Украины об отказе от столь внушительного объема вооружений не поступало.

Отметим, что максимальное количество танков Leopard 2 в распоряжении ВСУ составляло 81 единицу. Часть из них уже повреждена или уничтожена. Западные аналитики также визуально подтвердили потерю Украиной 42 таких танков.
Ранее Life.ru сообщал, что Германия выделила 500 миллионов евро на приобретение Киевом американского вооружения. В рамках программы PURL, направленной на финансирование украинской армии, к Германии присоединились Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада.

Наталья Демьянова
