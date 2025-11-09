Киев расширил зону принудительной эвакуации в районе прорыва российских войск
Обложка © ТАСС / АР / Nariman El-Mofty
Украинские власти приняли решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми в Днепропетровской области, а также на территориях Запорожской области, находящихся под контролем ВСУ. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябикин. По его словам, вывоз будет организован из ряда населённых пунктов, которые продолжают находиться в зоне повышенной опасности из-за близости к линии боевых действий.
«Согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и [подконтрольной ВСУ части] Запорожской областей», — говорится в телеграм-канале министерства.
Ранее Life.ru сообщал, что бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен. Российские военные успешно справляются со своими задачами, несмотря на активные попытки противника прорвать окружение и контратаковать.
