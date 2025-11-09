Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 17:43

Киев расширил зону принудительной эвакуации в районе прорыва российских войск

Обложка © ТАСС / АР / Nariman El-Mofty

Обложка © ТАСС / АР / Nariman El-Mofty

Украинские власти приняли решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми в Днепропетровской области, а также на территориях Запорожской области, находящихся под контролем ВСУ. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябикин. По его словам, вывоз будет организован из ряда населённых пунктов, которые продолжают находиться в зоне повышенной опасности из-за близости к линии боевых действий.

«Согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и [подконтрольной ВСУ части] Запорожской областей», — говорится в телеграм-канале министерства.

В Госдуме пообещали масштабный ответ на атаку ВСУ на Белгород
В Госдуме пообещали масштабный ответ на атаку ВСУ на Белгород

Ранее Life.ru сообщал, что бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен. Российские военные успешно справляются со своими задачами, несмотря на активные попытки противника прорвать окружение и контратаковать.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar