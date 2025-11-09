Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 18:42

Стармера призвали реже ездить за границу и заняться проблемами Британии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Altopix

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Altopix

Замглавы правительства Британии Дэвид Лэмми призвал премьер-министра Кира Стармера сократить количество международных визитов. По информации The Sunday Times, это связано с опасениями, что частые зарубежные поездки отвлекают от решения внутренних вопросов.

Источники СМИ сообщили, что Лэмми, который также возглавляет Минюст страны, озвучил свою позицию во время личной встречи с премьер-министром летом. Этот разговор состоялся вскоре после выступлений депутатов от правящей Лейбористской партии, критиковавших планы кабинета министров по сокращению социальных выплат.

Как отмечает издание, Стармер признал свою чрезмерную вовлечённость в международные вопросы, включая взаимодействие в рамках Североатлантического альянса и ближневосточное урегулирование, однако не изменил график своих зарубежных визитов. По подсчётам журналистов, на прошлой неделе премьер совершил уже 40-ю поездку за границу с момента вступления в должность в июле прошлого года, посетив Бразилию для участия в климатической конференции ООН.

Авторы материала обращают внимание, что Стармер установил рекорд по количеству международных визитов среди британских премьеров этого столетия, несмотря на значительное снижение рейтингов. Как указывают источники, Лэмми и другие члены кабинета министров допускают взаимосвязь между этими факторами. Один из собеседников газеты выразил мнение, что глава правительства не должен продолжать активные международные поездки в условиях нарастания внутренних проблем.

В Великобритании сожгли чучело Стармера в Ночь Гая Фокса
В Великобритании сожгли чучело Стармера в Ночь Гая Фокса

Большинство рядовых депутатов правящей Лейбористской партии Соединённого Королевства уверены, что Кир Стармер не досидит в кресле премьер-министра до лета 2026 года. Причиной называют утрату доверия населения и слабую эффективность руководства.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Кир Стармер
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar