В Минске сочли закрытие границы Литвой попыткой заработать политические очки

«Вся эта конфронтация — от их безудержного желания заработать на этом конфликтном потенциале, заработать политические очки, показав всему европейскому сообществу, дескать, смотрите, мы сдерживаем орды варваров, уважайте нас за это, помогайте нам за это», — считает Рыженков.

Ранее МИД Белоруссии обвинил Литву во введении в заблуждение своих перевозчиков и попытке переложить ответственность за приграничную ситуацию на белорусскую сторону. В ведомстве выразили удивление заявлениями литовских чиновников о якобы отказе в возвращении литовских грузовиков из Белоруссии, отметив, что республика никого и ничего не запрещала. Напомним, Литва захотела взыскать с Белоруссии компенсацию за то, что сама закрыла границу. По заявлению Вильнюса, около 5 тысяч грузовиков, прицепов и полуприцепов литовских перевозчиков остаются заблокированными в Белоруссии. Еженедельные расходы на простой одного грузовика составляют около тысячи евро (не считая оплаты труда водителей).