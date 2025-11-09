Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 19:08

В Минске сочли закрытие границы Литвой попыткой заработать политические очки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Глава белорусского МИД Максим Рыженков назвал закрытие границы Литвой стремлением Вильнюса заработать политические очки. Соответствующее заявление он сделал для «Первого информационного».

«Вся эта конфронтация — от их безудержного желания заработать на этом конфликтном потенциале, заработать политические очки, показав всему европейскому сообществу, дескать, смотрите, мы сдерживаем орды варваров, уважайте нас за это, помогайте нам за это», — считает Рыженков.

Лукашенко дал указания белорусским солдатам на границе с Литвой
Лукашенко дал указания белорусским солдатам на границе с Литвой

Ранее МИД Белоруссии обвинил Литву во введении в заблуждение своих перевозчиков и попытке переложить ответственность за приграничную ситуацию на белорусскую сторону. В ведомстве выразили удивление заявлениями литовских чиновников о якобы отказе в возвращении литовских грузовиков из Белоруссии, отметив, что республика никого и ничего не запрещала. Напомним, Литва захотела взыскать с Белоруссии компенсацию за то, что сама закрыла границу. По заявлению Вильнюса, около 5 тысяч грузовиков, прицепов и полуприцепов литовских перевозчиков остаются заблокированными в Белоруссии. Еженедельные расходы на простой одного грузовика составляют около тысячи евро (не считая оплаты труда водителей).

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Литва
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar