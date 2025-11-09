Россия и США
9 ноября, 19:17

В Чехии заявили о намерении снять украинские флаги со зданий госучреждений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Gagarin Iurii

Первый заместитель председателя движения ANO («Акция недовольных граждан»), победившего на парламентских выборах в Чехии, Карел Гавличек заявил о необходимости постепенного демонтажа украинских флагов со зданий государственных учреждений. По мнению политика, эти символы уже выполнили свою первоначальную задачу.

Кандидат на пост министра промышленности и торговли в формирующемся правительстве подтвердил в эфире телеканала CNN Prima NEWS, что поддержит снятие украинского флага со здания своего ведомства. При этом он уточнил, что это не произойдёт в первый же день его работы.

«Конечно, этот флаг не будет снят в первый же день, но я придерживаюсь того мнения, чтобы эти флаги постепенно были сняты со зданий госучреждений. Я не вижу в этом ничего плохого», — сказал Гавличек.

Политик обратил внимание на то, что в других европейских странах не наблюдается такого обилия украинской символики на официальных зданиях. Он подчеркнул, что возможное снятие флагов не означает изменения внешнеполитического курса Чехии, а практическая поддержка Украины должна продолжаться через конкретные совместные проекты и договорённости.

Напомним, в Чехии уже приступили к «деукраинизации» зданий государственных учреждений. Так, ранее украинский флаг, который в течение нескольких лет провисел на фасаде Национального музея в Праге и вызывал массовые протесты местных жителей, наконец был демонтирован. На его месте появился плакат с обезьяной. Кроме того, недавно украинские флаги убрали с фасада мэрии Парижа, где они висели с 2022 года. На их месте теперь развеваются французские триколоры и флаг Европейского союза.

