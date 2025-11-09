Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 20:31

В Ромнах Сумской области заявили о «чрезвычайной ситуации военного характера»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Happy Johnny

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Happy Johnny

В городе Ромны Сумской области на севере Украины произошла «чрезвычайная ситуация военного характера». Об этом заявил местный мэр Олег Строгний в социальных сетях.

Градоначальник сообщил о зафиксированных разрушениях объектов инфраструктуры, не уточняя, о каких именно объектах идёт речь. По его словам, для оперативного реагирования будет развёрнут специальный штаб, задачей которого станет ликвидация последствий.

«Будет развернут штаб по ликвидации последствий. <…> К работе на месте чрезвычайной ситуации военного характера привлечены коммунальные предприятия и соответствующие службы», — написал Строгний.

Группировка «Север» ведёт тяжёлые встречные бои в Сумской области
Группировка «Север» ведёт тяжёлые встречные бои в Сумской области

Ранее в силовых структурах РФ заявили, что командование ВСУ предпринимает попытки вернуть контроль над потерянными территориями в Сумской области. Для этого в регионе сосредоточили множество беспилотников и артиллерию, которые постепенно уничтожают российские войска. Согласно данным силовиков, командование Вооружённых сил Украины задействует все доступные ресурсы в этом регионе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar