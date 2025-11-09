В Ромнах Сумской области заявили о «чрезвычайной ситуации военного характера»

В городе Ромны Сумской области на севере Украины произошла «чрезвычайная ситуация военного характера». Об этом заявил местный мэр Олег Строгний в социальных сетях.

Градоначальник сообщил о зафиксированных разрушениях объектов инфраструктуры, не уточняя, о каких именно объектах идёт речь. По его словам, для оперативного реагирования будет развёрнут специальный штаб, задачей которого станет ликвидация последствий.

«Будет развернут штаб по ликвидации последствий. <…> К работе на месте чрезвычайной ситуации военного характера привлечены коммунальные предприятия и соответствующие службы», — написал Строгний.

Ранее в силовых структурах РФ заявили, что командование ВСУ предпринимает попытки вернуть контроль над потерянными территориями в Сумской области. Для этого в регионе сосредоточили множество беспилотников и артиллерию, которые постепенно уничтожают российские войска. Согласно данным силовиков, командование Вооружённых сил Украины задействует все доступные ресурсы в этом регионе.