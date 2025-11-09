С севшего на мель судна в Норвегии вытекло 4 тысячи литров дизельного топлива

В северной части Норвегии произошёл серьёзный инцидент, связанный с транспортным десантным судном. Согласно информации норвежской телерадиокомпании NRK, примерно четыре тысячи литров дизельного топлива попало в воду после того, как плавсредство село на мель.

«В коммуне Хьельсунн <...> около 4 тысяч литров дизельного топлива вытекли с транспортного десантного плавучего судна M/S Sørøysund. В субботу судно село на мель», — сказано в заявлении.

Местные власти сообщили, что в настоящее время предпринимаются меры по откачке топлива из судна для предотвращения дальнейшего распространения горючего в акватории. Однако, по их оценкам, ожидающиеся ухудшения погодных условий могут существенно затруднить проведение аварийно-спасательных работ.

