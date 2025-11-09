Расчёты ПВО уничтожили десять беспилотников над Крымом за три часа

За три часа расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время российские подразделения ведут зачистку центральных районов Красноармейска (украинское название — Покровск) от оставшихся сил ВСУ. Бои переместились в городскую застройку, где бойцам приходится продвигаться квартал за кварталом. Украинские военные пытаются покинуть город через северное направление, однако такие попытки пресекаются. Российские подразделения продолжают укреплять позиции на подступах к городу, одновременно перекрывая пути снабжения. Это делает невозможным проведение ротации или снабжение украинской группировки.