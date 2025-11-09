Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 20:37

Расчёты ПВО уничтожили десять беспилотников над Крымом за три часа

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За три часа расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

В Госдуме пообещали масштабный ответ на атаку ВСУ на Белгород
В Госдуме пообещали масштабный ответ на атаку ВСУ на Белгород

В настоящее время российские подразделения ведут зачистку центральных районов Красноармейска (украинское название — Покровск) от оставшихся сил ВСУ. Бои переместились в городскую застройку, где бойцам приходится продвигаться квартал за кварталом. Украинские военные пытаются покинуть город через северное направление, однако такие попытки пресекаются. Российские подразделения продолжают укреплять позиции на подступах к городу, одновременно перекрывая пути снабжения. Это делает невозможным проведение ротации или снабжение украинской группировки.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar