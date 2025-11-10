БПЛА были замечены над АЭС в Бельгии, аэропорт Льежа временно прекратил работу

Аэропорт Льежа в Бельгии временно прекратил свою работу из-за появления в воздушном пространстве трёх неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила бельгийская авиадиспетчерская служба Skeyes.

«Воздушный трафик в аэропорту Льежа был приостановлен с 19:30 (21:30 мск) в связи с обнаружением трёх неопознанных беспилотников», — говорится в официальном сообщении службы.

По информации агентства Belga, в воскресенье вечером над бельгийской атомной электростанцией Doel были зафиксированы три дрона. Пресс-секретарь оператора АЭС Engie заявил, что инцидент не повлиял на работу инфраструктуры.

Подобные инциденты происходят в Бельгии регулярно с начала ноября. Министерство обороны, диспетчерские службы аэропортов и СМИ сообщают, что неизвестные объекты с включёнными огнями появляются в ночное время вблизи авиабаз и гражданских аэропортов.

Вчера работа аэропорта Льежа приостанавливалась из-за появления в воздушном пространстве неопознанного летающего объекта. Тогда авиадиспетчерская служба Skeyes также приняла решение о временной остановке воздушного трафика в целях безопасности полётов. Объект был зафиксирован около 21:00 мск, а работа аэропорта возобновилась примерно через 30 минут.

Ранее сообщалось, что Бельгия планирует инициировать консультации со странами НАТО по 4-й статье договора из-за участившихся случаев появления неопознанных БПЛА над аэропортами и военными базами. Дроны были замечены над авиабазами, где размещаются новейшие истребители F-35 и хранится американское тактическое ядерное оружие. Этот факт министр обороны Бельгии Тео Франкен охарактеризовал как «нечто очень серьёзное».