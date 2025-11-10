Россия и США
9 ноября, 22:36

Фицо созывает экстренное заседание правительства из-за столкновения поездов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о созыве внеочередного заседания правительства в связи с произошедшим столкновением поездов в районе Братиславы. Об этом он сообщил в воскресенье, после того как словацкая полиция проинформировала о случившемся.

«Завтра в 09.00 собираю экстренное заседание правительства, на котором соответствующие министры проинформируют о первых результатах расследования сегодняшнего крушения поездов. На их основе правительство примет необходимые решения», — заявил Фицо.

Согласно предварительным данным правоохранительных органов, схода вагонов с рельсов удалось избежать.

Из-за столкновения поездов у Братиславы госпитализировали 11 человек
Напомним, что в воскресенье вечером рядом со столицей Словакии произошло столкновение двух пассажирских поездов. На место происшествия немедленно были направлены экстренные службы. Инцидент случился при выезде из города Пезинок, расположенного в 20 км от Братиславы. Причиной аварии, по всей вероятности, стал проезд одного из составов на красный. В результате столкновения поездов пострадали около 30 человек.

BannerImage
Антон Голыбин
