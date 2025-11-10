Россия и США
9 ноября, 22:40

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на полёты

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что за несколько часов российские расчёты ПВО уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над территорией Республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

