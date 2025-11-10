Суд в Сочи прекратил уголовное преследование соответчицы по делу Чернова

Центральный районный суд Сочи принял решение о прекращении уголовного преследования Светланы Новиковой, проходившей по делу экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Основанием для такого решения стало истечение установленных законом сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Это следует из данных картотеки суда.

Новикова фигурировала в иске Генпрокуратуры, в рамках которого активы Чернова на сумму свыше семи миллиардов рублей были обращены в государственную казну. Согласно материалам судебного производства, бывший судья регистрировал имущество на своих близких и знакомых, включая сожительницу, её родственников и различных сотрудников.

В отношении Новиковой было прекращено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой лиц. Суд установил, что сроки давности по данному правонарушению истекли, что исключило возможность дальнейшего уголовного преследования.

Напомним, ранее стало известно, что экс-председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов использовал подконтрольные судебные органы для незаконного захвата сельскохозяйственного предприятия. Согласно документам, в 2007 году Чернов участвовал в рейдерском захвате сельскохозяйственного производственного кооператива «Дмитриевский» путём манипуляций с судебными механизмами.