Матери экс-судьи Верховного суда Момотова ограничили выезд за границу
Виктор Момотов. Обложка © АГН «Москва» / Ярослав Чингаев
Судебные приставы ограничили выезд за пределы России матери экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова Надежде Ларяновой в рамках обеспечительных мер по иску Генеральной прокуратуры к её сыну. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах РФ.
«Надежде Ларяновой (15.10.1935) в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры к Виктору Момотову ограничен выезд из России», — сообщил источник СМИ.
Виктор Момотов обвиняется в связях с организованной преступной группировкой, незаконном получении имущества и организации преступных схем, в которых была задействована даже его мать. Сам бывший судья отвергает обвинения в противоправной предпринимательской деятельности и утверждает, что иск разрушил его жизнь. Заседание об изъятии имущества изначально было назначено на 10 октября, однако его пришлось перенести, поскольку Момотов попал в больницу. Во вторник, 14 октября, Останкинский суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры в отношении бывшего судьи ВС и его компаньонов Андрея и Ивана Марченко об изъятии активов, рыночная стоимость которых составляет не менее девяти миллиардов рублей, включая 95 объектов недвижимости.
