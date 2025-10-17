Матери экс-судьи Верховного суда Момотова ограничили выезд за границу

Судебные приставы ограничили выезд за пределы России матери экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова Надежде Ларяновой в рамках обеспечительных мер по иску Генеральной прокуратуры к её сыну. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах РФ.

«Надежде Ларяновой (15.10.1935) в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры к Виктору Момотову ограничен выезд из России», — сообщил источник СМИ.