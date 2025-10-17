Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 02:47

Матери экс-судьи Верховного суда Момотова ограничили выезд за границу

Виктор Момотов. Обложка © АГН «Москва» / Ярослав Чингаев

Виктор Момотов. Обложка © АГН «Москва» / Ярослав Чингаев

Судебные приставы ограничили выезд за пределы России матери экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова Надежде Ларяновой в рамках обеспечительных мер по иску Генеральной прокуратуры к её сыну. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах РФ.

«Надежде Ларяновой (15.10.1935) в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры к Виктору Момотову ограничен выезд из России», — сообщил источник СМИ.

Экс-судья ВС Момотов заплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры
Экс-судья ВС Момотов заплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры

Виктор Момотов обвиняется в связях с организованной преступной группировкой, незаконном получении имущества и организации преступных схем, в которых была задействована даже его мать. Сам бывший судья отвергает обвинения в противоправной предпринимательской деятельности и утверждает, что иск разрушил его жизнь. Заседание об изъятии имущества изначально было назначено на 10 октября, однако его пришлось перенести, поскольку Момотов попал в больницу. Во вторник, 14 октября, Останкинский суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры в отношении бывшего судьи ВС и его компаньонов Андрея и Ивана Марченко об изъятии активов, рыночная стоимость которых составляет не менее девяти миллиардов рублей, включая 95 объектов недвижимости.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar