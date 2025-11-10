Назван продукт для улучшения сосудов головного мозга и памяти

Регулярное употребление жареного несолёного арахиса способно улучшать работу мозга и замедлять возрастные когнитивные нарушения. К такому выводу пришли исследователи из Маастрихтского университета, о чём сообщает журнал Clinical Nutrition (CN).

В исследовании приняли участие здоровые люди в возрасте от 60 до 75 лет. В течение 16 недель они ежедневно съедали по 60 граммов арахиса.

Уже через четыре месяца у участников эксперимента зафиксировали улучшение мозгового кровотока и повышение вербальной памяти. По словам руководителя работы, доцента Петера Йориса, увеличение мозгового кровотока говорит о лучшем снабжении нейронов кислородом и питательными веществами.

Особенно выраженные улучшения наблюдались в лобных и височных долях мозга — областях, отвечающих за память и внимание.

