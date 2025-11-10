Ограничения на полеты ввели в аэропортах Волгограда и Тамбова
Обложка © Life.ru
В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.
С 20.00 мск до 23.00 мск 9 ноября дежурные средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
