Ограничения на полеты ввели в аэропортах Волгограда и Тамбова

В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

С 20.00 мск до 23.00 мск 9 ноября дежурные средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.