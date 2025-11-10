В Госдуме предложили установить ежемесячную надбавку к окладу сотрудникам МВД

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким направили в правительство законопроект о надбавке для сотрудников МВД. Предлагается устанавливать ежемесячную доплату к окладу в размере 50% от назначенной пенсии сотрудникам, имеющим 20-летний стаж и право на пенсию.

В тексте документа указано, что аналогичный механизм уже применяется в отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о кадровом дефиците в МВД: «недокомплект» отечественной полиции превышает 172 тысячи человек, в отдельных регионах РФ нехватка сотрудников достигла 40%. По его мнению, это крайне негативно сказывается на эффективности борьбы с наркопреступностью, нелегальной миграцией и на обеспечении правопорядка в целом.

«Многие опытные сотрудники, предпочитают уволиться, едва получив право на пенсию после 20 лет службы, исключительно по финансовым соображениям. Ведь зарплата на гражданке в купе с пенсией даёт доход больше, чем то, что могут сегодня предложить органы. Чтобы не допустить ухода этих ценных кадров, в День сотрудника органов внутренних дел ЛДПР предлагает установить для полицейских, имеющих выслугу 20 лет и право на пенсию, ежемесячную надбавку к денежному содержанию в размере 50% от назначенного пенсионного пособия», — приводит слова депутата РИА «Новости».

Чиновник подчеркнул, что данная мера будет способствовать удержанию в системе высококвалифицированных специалистов, повысит престиж службы и станет действенным стимулом для дальнейшей работы.

