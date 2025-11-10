Московский курьер получил рекордные чаевые за доставку 1500 роз — 20 000 рублей

Курьеру в Москве оставили 20 000 рублей чаевых за доставку 1500 роз, что является рекордом 2025 года. Об этом Life.ru сообщили в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow.

Стоимость самого букета превысила 250 тысяч рублей. По данным сервиса, крупные чаевые чаще всего оставляют за доставку больших композиций с розами.

В компании добавили, что ранее курьер в Москве получил 10 тысяч рублей за доставку 2001 розы. В Екатеринбурге заказчик заплатил курьеру 7,8 тысячи рублей за доставку 101 розы, а в Казани — 7,2 тысячи рублей за цветочную корзину с розами, гортензиями и альстромериями.

По наблюдениям платформы, москвичи чаще других выражают благодарность курьерам и оставляют самые щедрые чаевые.

