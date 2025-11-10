В северных районах Мали произошёл трагический инцидент с местной интернет-блогершей. Как сообщает SCMP со ссылкой на родственников и официальные источники, Мариам Сиссе была похищена и казнена боевиками-джихадистами за ведение аккаунта в социальной сети TikTok.

Экстремисты обвинили молодую женщину в сотрудничестве с правительственными силами. Брат погибшей сообщил, что вооружённые люди задержали его сестру в четверг, после чего доставили на мотоцикле в Тонку и расстреляли на площади Независимости.

Представители силовых структур подтвердили, что казнь была осуществлена на центральной площади города. По их информации, основанием для расправы послужили обвинения в съёмке видеоматериалов о деятельности боевиков для передачи малийской армии.

Мариам Сиссе вела популярный аккаунт в TikTok, где собрала более 90 тысяч подписчиков. В своих публикациях она демонстрировала различные аспекты повседневной жизни в городе Тонка.

Ранее головорезов-джихадистов из Сирии заподозрили в боях против России на Украине. Недавно поступила информация о десяти индонезийцах, сражавшихся на стороне киевского режима. Правительство Индонезии это отрицало. Часть индонезийцев, воевавших как джихадисты в Сирии, могла сжечь паспорта и объявить себя «лицами без гражданства. Таких отправляли сразу в Ирак, Ливию, Нигерию, а с большей долей вероятности и на украинскую территорию для зачисления в ряды Вооружённых сил Украины.