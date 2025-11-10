Защита просит суд закрыть дело «крабового короля» Олега Кана из-за его смерти

Защитник сахалинского бизнесмена Олега Кана, которого обвиняли в организации преступной группы, контрабанде живого краба на сумму более 2,6 миллиарда рублей и неуплате налогов, подал ходатайство о закрытии уголовного производства. Основанием для этого послужила смерть самого фигуранта. О ситуации сообщает корреспондент РИА «Новости», присутствующий на заседании во Фрунзенском районном суде Владивостока.

«Ходатайство… о прекращении уголовного дела в отношении Кана О. К… в связи… (с его. — Прим. Life.ru) смертью… Факт смерти установлен и зарегистрирован на территории Российской Федерации», — заявил юрист во время судебного заседания.

Кроме того, сторона защиты предоставила суду письменное заявление сестры предпринимателя. В этом документе родственница выразила согласие на прекращение уголовного преследования.

Ранее суд конфисковал у Александра Кана, сына «крабового короля» Олега Кана, четыре участка земли и два дома в Южно-Сахалинске для погашения долга в 358,7 млрд рублей, нанесённого водным биоресурсам. Площадь участков — свыше 1,2 тыс. и 1 тыс. кв. м, домов — 649 и 129 кв. м. Также взыскана госпошлина в 10,8 тыс. рублей.