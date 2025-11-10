Россия и США
10 ноября, 02:45

Турция заявила о заблокированных в тоннелях Газы 200 местных жителях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gaza - Survival Journey

Около 200 мирных граждан оказались в ловушке под сектором Газа в сети тоннелей. Турция предпринимает усилия по организации их безопасного возвращения. Об этом сообщает агентство «Рейтер», ссылаясь на слова высокопоставленного представителя турецкого правительства.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить безопасный проход около 200 мирных жителей Газы, которые в данный момент находятся в ловушке в тоннелях», — говорится в сообщении.

Израиль получил ещё один гроб с останками заложника, погибшего в секторе Газа
Ранее представители движения ХАМАС заявили о готовности отвести своих бойцов из районов сектора Газа, контролируемых израильской армией. Движение готово вывести боевиков из так называемой «жёлтой зоны», которая соответствует линии разграничения, установленной в рамках соглашения о прекращении огня. Представитель ХАМАС также добавил, что движение предпринимает усилия для ускорения процесса возвращения Израилю тел погибших заложников. Он подчеркнул приверженность организации достигнутым договорённостям о перемирии.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Турция
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
