Посетителей рыбного рынка в Хургаде удивила «рыба-крокодил»

Необычная рыба с чертами крокодила удивила посетителей рынка в египетском городе Хургада. Об этом сообщает издание Al Masry Al Youm.

В воскресенье утром на рынке Хургады появилась диковинная рыба: с широкой головой, сплюснутым телом и клыками как у крокодила. Невиданный обитатель морских глубин вызвал бурные обсуждения среди покупателей.

Один из рыбаков рассказал, что необычный улов добыли с сорокаметровой глубины. Он добавил, что такая рыба — редкий гость на прилавках, ведь она живёт на дне моря, закапываясь в песок и поджидая там свою добычу — более мелких обитателей моря.

«Эта рыба — известный вид в Красном и Средиземном морях. Она не является ядовитой и не представляет опасности для человека. Её называют рыбой-крокодилом из-за большого сходства с ним», — поделился ихтиолог из Института океанографии в Хургаде Ашраф Садик.

