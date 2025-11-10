Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил о регулярных обстрелах гражданских объектов на территории РФ со стороны украинской армии. Во время общения с газетой «Известия» дипломат отметил, что еженедельное количество таких атак достигает примерно 3,5 тысячи.

«Активизация у нас произошла примерно где-то в июле, и количество ударов, которое мы отмечаем еженедельно, достигает примерно 3,5 тыс. <…> Мы считаем понедельно, за минувшую неделю у нас было 3,3 тыс. с чем-то прилётов. Это речь идёт исключительно о гражданских объектах. Не идёт речь о каких-либо военных или объектах двойного назначения», — заявил Мирошник.

Отдельно представитель МИД отметил удары украинских боевиков по плотине Белгородского водохранилища. Он заявил, что такие действия нарушают международное право и конвенцию, запрещающую использование опасных техногенных объектов для нанесения ущерба гражданскому населению. По мнению Мирошника, Украина использует такие объекты для своих целей, не считаясь с последствиями.

Дипломат также выразил мнение, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не интересует будущее мирных жителей на данных территориях.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что Армия России нанесёт значительно более масштабный ответный удар за атаку ВСУ по энергосистеме Белгородской области. Он сообщил, что ответные действия будут несомненными и гораздо серьёзнее украинских. По его словам, Россия так просто не оставит налёт на критическую инфраструктуру Белгородской области.