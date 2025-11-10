В аэропортах Самары (Курумоч) и Уфы временно приостановили приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация, отметив, что ограничения введены для обеспечения безопасности полётов. В то же время, воздушные гавани Тамбова (Донское), Калуги (Грабцево) и Волгограда возобновили работу.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — прокомментировали в ведомстве ситуацию в Самаре и Уфе.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины систематически обстреливают гражданские объекты на российской территории, совершая порядка 3,5 тысяч атак еженедельно. Отдельно представитель МИД отметил удары украинских боевиков по плотине Белгородского водохранилища. Он заявил, что такие действия нарушают международное право и конвенцию, запрещающую использование опасных техногенных объектов для нанесения ущерба гражданскому населению. Украина использует такие объекты для своих целей, не считаясь с последствиями.