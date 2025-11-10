Временные ограничения ввели в аэропортах Саратова и Пензы
План «Ковёр» ввели в аэропортах Саратова (Гагарин) и Пензы. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — заявили в ведомстве.
Аналогичные меры были применены сегодня ночью в аэропортах Волгограда, Тамбова и Калуги.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Андрей Колесник заявил о готовности России к масштабному ответу на атаку ВСУ по энергосистеме Белгородской области. По его словам, ответные действия будут «гораздо серьёзнее», и Россия не оставит безнаказанным «налёт на критическую инфраструктуру». Парламентарий выразил уверенность в скорейшем восстановлении повреждённых объектов.
