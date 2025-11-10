Россия и США
Регион
10 ноября, 01:22

Временные ограничения ввели в аэропортах Саратова и Пензы

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» ввели в аэропортах Саратова (Гагарин) и Пензы. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — заявили в ведомстве.

Аналогичные меры были применены сегодня ночью в аэропортах Волгограда, Тамбова и Калуги.

По факту гибели людей при крушении вертолёта в Дагестане завели уголовное дело
По факту гибели людей при крушении вертолёта в Дагестане завели уголовное дело

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Андрей Колесник заявил о готовности России к масштабному ответу на атаку ВСУ по энергосистеме Белгородской области. По его словам, ответные действия будут «гораздо серьёзнее», и Россия не оставит безнаказанным «налёт на критическую инфраструктуру». Парламентарий выразил уверенность в скорейшем восстановлении повреждённых объектов.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Саратовская область
  • Пензенская область
