В России одобрили введение технологического сбора с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года в России будет введён технологический сбор на отдельные категории электронной продукции. Как сообщает издание «Ведомости», данная мера уже получила одобрение правительства. Собранные средства будут направлены на развитие отечественной радиоэлектронной промышленности и микроэлектроники.

Сбор коснётся всех — и импортёров, и российских производителей, невзирая на степень локализации их продукции. При этом максимальный размер сбора для самой дорогой продукции составит 5000 рублей. Администрированием сбора займётся Минпромторг.

«Перечень видов продукции, на которую распространится технологический сбор, правительство будет утверждать поэтапно — в течение нескольких лет список постепенно расширится», — говорится в материале.

Ранее в Госдуме предложили установить ежемесячную надбавку к окладу сотрудникам МВД. Предлагается устанавливать ежемесячную доплату к окладу в размере 50% от назначенной пенсии сотрудникам, имеющим 20-летний стаж и право на пенсию. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о кадровом дефиците в МВД: «недокомплект» отечественной полиции превышает 172 тысячи человек, в отдельных регионах РФ нехватка сотрудников достигла 40%. По его мнению, это крайне негативно сказывается на эффективности борьбы с наркопреступностью, нелегальной миграцией и на обеспечении правопорядка в целом.