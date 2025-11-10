За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 71 дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников — 29 — сбили над Брянской областью. По семь БПЛА ликвидировали над Курской областью и над акваторией Чёрного моря. По пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожили над Липецкой и Смоленской областями, по четыре — над Орловской, Тверской и Самарской областями. Три дрона перехватили над территорией Республики Крым, по одному — над Калужской, Ростовской и Тульской областями.

ВСУ еженедельно наносят 3,5 тысячи ударов по объектам в России. Речь идёт исключительно о гражданских объектах, а не о каких-либо военных или объектах двойного назначения. Отдельно в МИД отметили удары украинских боевиков по плотине Белгородского водохранилища. Такие действия нарушают международное право и конвенцию, запрещающую использование опасных техногенных объектов для нанесения ущерба гражданскому населению. Украина использует такие объекты для своих целей, не считаясь с последствиями.