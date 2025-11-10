Аэропорты Пензы, Саратова и Уфы вновь принимают рейсы

Аэропорты Пензы, Саратова (Гагарин) и Уфы возобновили работу в штатном режиме после снятия ограничений на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщает Росавиация. Причиной введённых ранее ограничений стали меры безопасности.

В период действия ограничений в Уфе на запасной аэродром «ушёл» один самолёт.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи российские средства ПВО пресекли попытку массированной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности был уничтожен 71 БПЛА над территорией ряда российских регионов, включая Брянскую, Курскую, Липецкую, Смоленскую, Орловскую, Тверскую и Самарскую области, а также Республику Крым и акваторию Чёрного моря.