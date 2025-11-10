Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 ноября, 06:56

ВС РФ ликвидировали группу диверсантов ВСУ в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAK

В Сумской области была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, в том числе, ликвидирован военный сил специальных операций ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Сумской области противник продолжает попытки завести ДРГ в тыл российских войск. Одна из таких групп была уничтожена накануне, ликвидирован сержант ССО ВСУ», — говорится в сообщении.

В районе Варачина украинские силы предприняли контратаку малыми группами 71-й отдельной егерской бригады. Попытка не увенчалась успехом — с потерями подразделение отошло на исходные позиции. Российские силовые структуры продолжают отслеживать активность противника и фиксировать его попытки проникнуть в тыл.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ предпринимает попытки вернуть контроль над потерянными территориями в Сумской области, сосредотачивая в регионе беспилотники и артиллерию. Украинская сторона использует все доступные ресурсы, включая большое количество БПЛА и ствольной артиллерии различных типов и калибров, для воздействия на позиции российских войск.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
