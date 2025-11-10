Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» сообщил о попытках украинских формирований (ВСУ) прорвать оборону с целью деблокирования села Гришино. Он подчеркнул, что Гришино является единственным вероятным путём отхода из Красноармейска.

По словам Пушилина, подразделения союзных сил планомерно отражают эти атаки, не давая противнику осуществить задуманное. Кроме того, были зафиксированы попытки ВСУ осуществить прорыв в северных секторах города.

Подразделения ВС РФ ведут успешную зачистку в Красноармейске: взяты микрорайоны Лазурный и Динас, железнодорожная инфраструктура и промзона. Бои переместились на север, где наши войска продвинулись на 2 км вдоль улиц Чкалова и Шмидта, уничтожив укрепрайоны ВСУ. За минувшие дни противник потерял свыше 520 человек, включая элиту 68-й бригады, которая сдалась после массированных ударов дронов и TOS.