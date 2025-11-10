Россия и США
10 ноября, 07:00

Бойцы ВСУ пытаются выйти из окружения в ДНР в гражданской одежде

Обложка © GigaChat

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о попытках военнослужащих ВСУ покинуть окружённые населённые пункты, переодевшись в гражданскую одежду. Соответствующее заявление он сделал во время эфира на телеканале «Россия-24».

Пушилин уточнил, что такая тактика фиксируется перед полным освобождением городов силами Армии России и союзных формирований. По его словам, украинские военные пытаются выйти из окружения, используя гражданский вид, однако российские бойцы, имея соответствующий опыт, внимательно отслеживают подобные ситуации и пресекают эти попытки.

«Противник пытается переодеваться в гражданскую одежду, пытается выйти в гражданской одежде, но здесь, уже имея определённый опыт, наши бойцы также ситуацию отслеживают», — сказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области наблюдается ухудшение ситуации для украинских войск: сообщается о массовой сдаче в плен и оставлении позиций из-за деморализации. За сутки восемь украинских солдат сложили оружие, также были зафиксированы случаи дезертирства. Российская группировка «Запад» продолжает наступление, к концу октября овладев переправой через Оскол и окружив Купянск с пятью тысячами украинских военнослужащих.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

