10 ноября, 07:04

Пушилин: Армия России активно зачищает высотки в Красноармейске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Minaev

В Красноармейске российские войска проводят зачистку многоквартирной застройки от украинских военнослужащих. Об этом в эфире «Россия-24» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В центре внимания у нас по-прежнему сейчас Красноармейско-Димитровская агломерация, где противник находится практически в окружении в самом Красноармейске», — сказал он.

Операции ведутся в центре Красноармейска, где противник практически окружён. Российские войска последовательно прочёсывают многоэтажные здания и высотные дома, чтобы обезопасить городские кварталы и ликвидировать оставшиеся украинские позиции. Масштабы разрушений и точные результаты зачистки уточняются.

Ранее сообщалось, что украинское командование может отдать приказ уничтожать западную технику, переброшенную в Красноармейск (Покровск). Техника будет намеренно выведена из строя — чтобы не допустить её захвата противником или скрыть её техническое состояние — и такие действия могут продолжаться ещё около двух недель.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
