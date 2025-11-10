Пушилин: Армия России активно зачищает высотки в Красноармейске

В Красноармейске российские войска проводят зачистку многоквартирной застройки от украинских военнослужащих. Об этом в эфире «Россия-24» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В центре внимания у нас по-прежнему сейчас Красноармейско-Димитровская агломерация, где противник находится практически в окружении в самом Красноармейске», — сказал он.

Операции ведутся в центре Красноармейска, где противник практически окружён. Российские войска последовательно прочёсывают многоэтажные здания и высотные дома, чтобы обезопасить городские кварталы и ликвидировать оставшиеся украинские позиции. Масштабы разрушений и точные результаты зачистки уточняются.

Ранее сообщалось, что украинское командование может отдать приказ уничтожать западную технику, переброшенную в Красноармейск (Покровск). Техника будет намеренно выведена из строя — чтобы не допустить её захвата противником или скрыть её техническое состояние — и такие действия могут продолжаться ещё около двух недель.